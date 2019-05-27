В Ярославле обсудили качество школьного питания

В Ярославле прошла межрегиональная конференция "Школьное питание: контроль, качество, доступность". В конференции приняли участие мэр города Владимир Волков, заместитель председателя правительства региона Роман Колесов, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации РФ, представители федеральных органов власти, Министерства просвещения РФ, структур Роспотребнадзора, а также делегации из Москвы, Санкт-Петербурга и целого ряда регионов ЦФО, эксперты и представители общественности.

С приветственным словом к участникам конференции обратился мэр Ярославля Владимир Волков.

- Уважаемые коллеги! Рад приветствовать в Ярославле гостей и участников межрегиональной конференции, посвященной организации, доступности и совершенствованию качества школьного питания. Очень важно, чтобы дети в учебные дни получали вкусные, разнообразные и полезные завтраки и обеды. Ведь правильное питание является одним из главных условий формирования и сохранения здоровья ребенка, а в перспективе - здоровья всего населения. Мы с большим интересом ждем знакомства с практиками коллег из других городов и регионов. Обмен опытом поможет нам найти новые подходы в решении вопросов организации, доступности и качества школьного питания. Наша конференция должна способствовать решению этих важных вопросов. Желаю участникам плодотворной работы на благо общества, в интересах будущего поколения, - сказал Владимир Волков.

На конференции обсудили предложенные Президентом России Владимиром Путиным направления по совершенствованию питания учащихся. Так, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко отметил, что Президент Владимир Путин предложил самым тщательным образом проработать вопросы ответственности за организацию питания на муниципальном, региональном и федеральном уровне, найти формы и способы создания эффективных мер поддержки льготных категорий детей и улучшения питания в начальных классах.

- Школьное питание имеет такое же важное значение, как и сам образовательный процесс. Сегодня нагрузка в школе такова, что необходимо во время учебы кормить детей минимум два раза. Для того, чтобы сохранить здоровье школьников, государству необходимо активно включиться в эти вопросы. Необходимо всесторонне подходить к проблемам детского питания, потому что фастфуд и "макдональдс" - это гибридная война против нации, - сказал Геннадий Онищенко.

Участники встречи обсудили передачу полномочий по организации процесса на муниципальный уровень, введение бесплатного питания в начальной школе, а также обменялись с ведущими регионами опытом организации школьного питания.

Начальник управления социального питания Санкт-Петербурга Наталья Петрова рассказала о практике северной столицы.

Уже много лет здесь выделена отдельная структура - Управление социального питания. В подведомстве есть испытательная лаборатория "СоцПи", она состоит из шести филиалов по городу, имеет современное оборудование и аккредитацию на 200 видов исследований.

- В лаборатории определяют наличие ГМО, токсинов. Если даже очень грамотный специалист придет в школу на проверку, он сможет проверить только органолептическим способом, то есть попробовать на вкус, цвет, запах - это очень ограниченный спектр исследований. Именно в лаборатории достоверно определят, достаточно ли количество витаминов и минералов. Определить это можно только лабораторным исследованием, это большой помощник в оценке работы пищеблока, - пояснила Наталья Петрова.

Сейчас в школах Санкт-Петербурга представлено 8 видов школьного меню и 16 -в детских садах. В городе действует и специальная школа для родителей, где преподают основы сбалансированного питания.

Наталья Петрова также рассказала, что в среднем в год они проверяют 1400 учреждений. При этом проверке подлежат образцы сырья, готовой продукции, смывы с рук персонала и посуды, а также документация.

Участники обсуждения высоко оценили опыт Ярославля в проведении масштабного анкетирования детей и родителей по школьному питанию. На конференции была оглашена благодарность за проведение мониторинга от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Хочу выразить признательность всем структурным организациям, которые проявили неравнодушие к проведению исследования по качеству питания", - говорится благодарности.

Помимо пленарного заседания участники конференции попробовали школьные блюда, приготовленные в Ярославской области, а также сравнили блюда действующего школьного меню с блюдами, разработанными при участии родителей.

По поручению мэра Владимира Волкова во всех школах Ярославля вводится безналичная оплата. Это позволит каждому родителю быть в курсе того, чем ребенок питается, что покупает в школьном буфете. Это сэкономит время на оплату и увеличит поток детей за короткое время перемены.

Кроме того, карты учащегося позволят производить оплату и в транспорте, с соблюдением льгот.

Организатор школьного питания при переходе на безналичную оплату выбрал партнером систему "Аксиома". При оплате через банк с родителей берется комиссия в среднем от одного до четырех процентов, в некоторых случаях и больше. Поэтому сегодня на площадке конференции между мэрией и Сбербанком было подписано соглашение, и процент при переводе будет равен нулю.

Кроме того все школьники с первого сентября получат бесплатные карты оплаты, и в каждой школе появится оборудование для безналичной оплаты.