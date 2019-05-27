В Ярославле отпраздновали День города

День города Ярославля был посвящен Году театра.

- Ярославль отмечает свой 1009-й день рождения. Предметом особой гордости для всех жителей является то, что наш город - родина русского театра. Именно здесь в 1750 году Федор Волков открыл первый профессиональный театр в России. И именно на его сцене в декабре прошлого года президент страны Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра. Поэтому сегодня темой городского праздника стал "Ярославль театральный", - отметил на открытии торжеств мэр города Владимир Волков.

Всего в этот день в городе работали 24 развлекательные площадки, но основное действо развернулось на стадионе "Спартаковец", где состоялось театрализованное представление с участием театров "разных эпох и жанров", начиная от народного площадного театра Петрушки. В представлении приняли участие около двух тысяч артистов. Затем на главной сцене выступили ярославский театр каскадеров, а также популярные кавер-группы "Марко де Лауэн", "Левел", "Голливуд", "Джи энд Би".

На Первомайском бульваре для всех желающих были открыты театральные фотозоны, арт-объекты, а самые активные гости праздника принимали участие в театральных мастер-классах. Кроме того, на бульваре открылась творческая мастерская "Я рисую на машине": своеобразными холстами для юных художников стали 25 автомобилей, а для маленьких ярославцев здесь провели праздник творчества и урок безопасности дорожного движения.

В сквере на улице Андропова развернулась площадка в виде мини-города Золотого кольца. В этом городке гостей встречали сувенирный магазин, пряничная лавка, детский клуб, молодежная площадка и тематические улицы. Здесь же была организована виртуальная прогулка по самому известному туристическому маршруту России. Для удобства гостей и жителей города работал паспортный стол и почта городов Золотого кольца России.

На верхнем ярусе Волжской набережной в этот день работали пять музыкальных площадок. Здесь могли насладиться мелодиями как любители джаза, так и поклонники современной эстрады. А рядом, на нижнем ярусе Стрелки, развернулся фестиваль уличной еды, на котором были представлены лучшие ярославские рестораны. Блюда на гриле, традиционная, современная и авторская кухни, и даже вегетарианское меню - угощение по вкусу нашел каждый.

- Когда с предложением поучаствовать в гастрономическом фестивале к нам обратились организаторы, мы с радостью согласились, - рассказала администратор ресторана Анастасия Андреева. - Приятно поработать под открытым небом в такой радостный день. Вокруг столько народу, все улыбаются, а мы видим свою миссию в том, чтобы вкусно кормить отдыхающих.

Примечательно, что день рождения Ярославля вместе с горожанами отмечали не только жители области, но и представители других регионов. Например, турист из Вологды Григорий Никитин рассказал, что приезжает с семьей на этот праздник четвертый год подряд.

- В этом году особенно понравилась программа для самых маленьких, наш младший сын принимал участие в велобегах, - поделился эмоциями вологжанин. - И джазовый концерт, и гастрофестиваль - все на высшем уровне. Хорошо провели время с семьей, спасибо организатором! В следующем году приедем снова.

Закончился праздник традиционным праздничным фейерверком над Волгой.