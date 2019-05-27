В Ярославле отпраздновали День города

Новости

Минпросвещения изучает влияние гаджетов на детей 15:00
Дмитрий Рогозин поздравил с успешным пуском ракеты со спутником "Глонасс-М" 14:59
В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом 14:55
На Кипре создадут спецотдел полиции по поиску пропавших людей 14:54
Максакова: На меня давили украинские следователи 14:54
Пензенского чиновника уволят за езду в пьяном виде 14:47
Актер Джеймс Макэвой покончил с "Людьми Икс" 14:41
Все-таки кроссовер: первые фото Kia Xceed без камуфляжа 14:40
УАЗ добавил опций "Патриоту" 14:30
Игорь Акинфеев пожелал школьникам успехов на ЕГЭ-2019 14:28
Путин и Патриарх затрагивали тему храма в Екатеринбурге 14:28
Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку топ-бомбардиров чемпионата 14:17
Курение вейпа и кальяна может привести к тяжелой болезни 14:17
В Ленобласти на месте обрушения трассы начался разбор завалов 14:14
В Иране рассекретили подземный город троглодитов 14:14
В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека 14:08
Чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК, исключили из "Единой России" 14:06
Москвич обнаружил в своей машине змею 14:05
BMW построит в России новый завод с выходом к морю 14:01
В Красноярске семилетняя девочка упала в яму с золой 13:58
В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе 13:52
В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White 13:49
Вышел трейлер фантастического фильма Сарика Андреасяна "Кома" 13:45
Лавров оценил намерение США увеличить контингент на Ближнем Востоке 13:35
Флаг Севастополя подняли на Эверест 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 14:02
Проект: В регионах

В Ярославле отпраздновали День города

День города Ярославля был посвящен Году театра.

- Ярославль отмечает свой 1009-й день рождения. Предметом особой гордости для всех жителей является то, что наш город - родина русского театра. Именно здесь в 1750 году Федор Волков открыл первый профессиональный театр в России. И именно на его сцене в декабре прошлого года президент страны Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра. Поэтому сегодня темой городского праздника стал "Ярославль театральный", - отметил на открытии торжеств мэр города Владимир Волков.

Всего в этот день в городе работали 24 развлекательные площадки, но основное действо развернулось на стадионе "Спартаковец", где состоялось театрализованное представление с участием театров "разных эпох и жанров", начиная от народного площадного театра Петрушки. В представлении приняли участие около двух тысяч артистов. Затем на главной сцене выступили ярославский театр каскадеров, а также популярные кавер-группы "Марко де Лауэн", "Левел", "Голливуд", "Джи энд Би".

Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле обсудили качество школьного питания

На Первомайском бульваре для всех желающих были открыты театральные фотозоны, арт-объекты, а самые активные гости праздника принимали участие в театральных мастер-классах. Кроме того, на бульваре открылась творческая мастерская "Я рисую на машине": своеобразными холстами для юных художников стали 25 автомобилей, а для  маленьких ярославцев здесь провели праздник творчества и урок безопасности дорожного движения.

В сквере на улице Андропова развернулась площадка в виде мини-города Золотого кольца. В этом городке гостей встречали сувенирный магазин, пряничная лавка, детский клуб, молодежная площадка и тематические улицы. Здесь же была организована виртуальная прогулка по самому известному туристическому маршруту России. Для удобства гостей и жителей города работал паспортный стол и почта городов Золотого кольца России.

На верхнем ярусе Волжской набережной в этот день работали пять музыкальных площадок. Здесь могли насладиться мелодиями как любители джаза, так и поклонники современной эстрады. А рядом, на нижнем ярусе Стрелки, развернулся фестиваль уличной еды, на котором были представлены лучшие ярославские рестораны. Блюда на гриле, традиционная, современная и авторская кухни, и даже вегетарианское меню -  угощение по вкусу нашел каждый.

- Когда с предложением поучаствовать в гастрономическом фестивале к нам обратились организаторы, мы с радостью согласились, - рассказала администратор ресторана Анастасия Андреева. - Приятно поработать под открытым небом в такой радостный день. Вокруг столько народу, все улыбаются, а мы видим свою миссию в том, чтобы вкусно кормить отдыхающих.

Фото: Администрация Ярославля
В Ярославле дали старт Главной Масленице страны

Примечательно, что день рождения Ярославля вместе с горожанами отмечали не только жители области, но и представители других регионов. Например, турист из Вологды Григорий Никитин рассказал, что приезжает с семьей на этот праздник четвертый год подряд.

- В этом году особенно понравилась программа для самых маленьких, наш младший сын принимал участие в велобегах, - поделился эмоциями вологжанин. -  И джазовый концерт, и гастрофестиваль - все на высшем уровне. Хорошо провели время с семьей, спасибо организатором! В следующем году приедем снова.

Закончился праздник традиционным праздничным фейерверком над Волгой.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль РГ-Фото Ярославль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
В России стартует основная волна ЕГЭ
Магазины могут возобновить прием стеклотары у населения
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией