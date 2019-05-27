В Ярославле установили рекорд города по массовой сдаче норм ГТО

В День города Ярославля на стадионе "Шинник" прошла общегородская зарядка.

В ней приняли участие более двух тысяч любителей активного образа жизни. На зарядку пришли пенсионеры, родители с детьми и молодежь. Вместе с ярославцами в утренней разминке принял участие и мэр города Владимир Волков.

- Ярославль поистине спортивный город, - убежден мэр. - Мы видим, сколько у нас активных ярославцев совершенно разного возраста приобщены к здоровому образу жизни. Очень здорово, что в городе есть такие добрые традиции, как проведение общей утренней зарядки, которые объединяют горожан и заряжают хорошим настроением.

Занятия прошли на открытом воздухе под руководством мастера спорта, многократного чемпиона России по прыжкам на акробатической дорожке Петра Фелисова. Он открывал сезон зарядки два года подряд.

- Комплекс упражнений, который мы сегодня выполнили, прост и подходит людям любого возраста. Такие мероприятия необходимы для развития физкультуры, пропаганды активного образа жизни и спортивного движения в городе в целом, - отметил Петр Фелисов.

После окончания зарядки желающие установили рекорд города по массовой сдаче норм ГТО.