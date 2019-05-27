В Московском регионе пошли первые грибы

Сезон грибов в Московском регионе начался на 2-3 недели раньше срока из-за ранней весны, рассказал "РГ" миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

"Сейчас в подмосковных лесах уже можно найти белые, подосиновики, подберезовики и другие грибы", - рассказал Вишневский.

Он также уточнил, на какие муниципалитеты грибникам лучше всего обратить внимание.

"Отдельно можно выделить городские округа Дмитров, Каширу, Серпухов, Шатуру. Грибным можно считать практически весь запад в сторону Звенигорода. Ведь там больше всего лесов", - отметил миколог.

По словам Вишневского, точно предсказать, когда в этом году пойдут грибные волны, достаточно сложно. При этом та грибная волна, которая началась сейчас, пока не прекратится. Это объясняется похолоданием, которое пришло в регион на прошлой неделе и будет дальше стимулировать рост грибов.

"Ранняя летняя волна в этом году продлится с середины мая до середины июня. Во второй половине июне волна наверняка пойдет на спад, и мы будем ждать уже новую волну. Ее приход будет зависеть от текущей погоды", - пояснил миколог.