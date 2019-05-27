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27.05.2019 17:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве вручили награды главной джазовой премии России

Текст: Александр Алексеев
25 мая в Москве в саду "Эрмитаж" прошла юбилейная церемония вручения V премии "Все цвета джаза" радиостанции "Джаз, 89,1 FM". За пять лет своего существования премия превратилась из закрытого светского мероприятия - в настоящий городской фестиваль. В этом году он впервые прошел в саду "Эрмитаж".
Фото: Виктор Кручинин/ТАСС Фото: Виктор Кручинин/ТАСС
Фото: Виктор Кручинин/ТАСС

На празднике в саду "Эрмитаж" оказалось буквально яблоку негде упасть. Так и должно быть в любом ежегодно плодоносящем саду - особенно в том, что стал на один вечер джазовым, позитивным, щедрым на неожиданные содружества солистов и ансамблей.

Фото: РИА Новости
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Пятая торжественная церемония запомнилась звонко блистающими на солнце трубами и саксофонами, обилием приглашенных звезд и тонким юмором ведущих. Среди последних темп задавала экспрессивная и доброжелательная Мириам Мерабова, экс-финалистка шоу "Голос" на Первом канале.

Фестиваль "Все цвета джаза" продолжался с двух часов дня почти до 23:00. Цену на билет при таком марафоне сделали вполне демократичной - 1000 рублей. У рокеров, рэперов или поп-музыкантов она, как правило, в три-четыре раза дороже.

Награду в номинации "Восходящая звезда" получил Олег Аккуратов - певец и пианист, впервые ставший известным благодаря актрисе Людмиле Гурченко, снявшей о нем душевный и пронзительно-искренний документальный фильм. Такой, каким и является по характеру и духу этот талантливый незрячий музыкант. Теперь он, как правило, выступает с биг-бэндом Игоря Бутмана или сольно. Поэтому награждение его в номинации "Восходящая звезда", думается, не совсем уместно - Олег Аккуратов уже очень востребованный и популярный джазмен. Что тот снова и подтвердил, исполнив в саду "Эрмитаж" несколько своих композиций. 

Фото: Пресс-служба Нижегородской филармонии
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В том, что "Музыкантом года" будет объявлен трубач Вадим Эйленкриг, никто не сомневался. В подтверждение комплиментов тот сыграл тему Эдуарда Артемьева из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Телеведущий "НТВ" Андрей Норкин, как оказалось, тоже большой поклонник джаза. Именно он вручал награду за лучший джазовый фестиваль, которым был назван состоявшийся 18 августа 2018 года "Джаз в саду "Эрмитаж". А "Лучшей площадкой года" признан Московский концертный зал "Зарядье", где тоже любят и ценят лучший российский джаз.

Награду "Релиз года" получил джазовый барабанщик Саша Машин за дебютный альбом Outside the Box. 

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"За вклад в развитие джазовой культуры в России" чествовали уже народного артиста РФ, пианиста и композитора Игоря Бриля. И, конечно, он тоже вышел к инструменту в этот праздничный вечер.

Хорошо, что у российского джаза сегодня так много разных цветов…

Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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