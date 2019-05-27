В школах Калуги прозвенел Последний звонок

25 мая глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил учеников школы № 3 с Последним звонком и пожелал удачи на экзаменах, исполнения поставленных перед собой целей. Также депутат призвал тех, кто собирается учиться в других городах, после окончания обучения вернуться в Калугу, чтобы здесь жить и работать.

Много теплых слов и пожеланий услышали в свой адрес выпускники от директора школы №3 Валерия Бунеева, педагогов и первоклассников.

"В городе большой праздник - Последний звонок. В этом году среди калужан 1700 выпускников школ готовятся к предстоящим экзаменам. Я пообщался с ребятами и спросил их, о целях на будущее, - поделился Александр Иванов. - Самое главное для них сдать экзамены, а дальше выпускники планируют поступать в медицинские и экономические высшие учебные заведения, а также в калужские университеты и институты. Наша молодежь четко знает, чего хочет, а когда есть в жизни цель - будет результат".