В "Сколкове" открыли новый транспортно-пересадочный узел

В инновационном центре "Сколково" открылся мини-вокзал: вместо простой платформы построили современный пересадочный узел. Как отметил мэр Сергей Собянин, теперь путь до Белорусского вокзала Москвы станет гораздо быстрее.

Новая станция Смоленского (в народе - Белорусского) направления называется Инновационный центр "Сколково". Она заменит старую платформу Трехгорка. Это удобно и для жителей одноименного подмосковного поселка, и для работников иннограда. До самого "Сколково" здесь идти по галерее буквально 5 минут, а раньше люди тратили по полчаса. Крытый переход ведет и к автобусным остановкам. Скоро там появятся павильоны с бесплатным Wi-Fi и зарядками.

Сама же станция - "хайтековская", пассажиров встречают роботы. Отделка светлая, в спокойных тонах. Вход рядом с остановками. Скоро в галерее появятся автоматы с едой, откроется ТЦ. Ехать здесь в Москву - от 17 до 30 минут в зависимости от типа поезда. Останавливаются здесь и обычные электрички, и комфортные "Иволги". Впоследствии новая остановка станет частью МЦД-1 Лобня - Одинцово. Ожидается, что его запустят в конце 2019 - начале 2020-го. Но пассажиры Белорусского направления смогут ездить быстрее еще раньше.

"До конца года построим здесь еще один путь, - сказал Собянин. - Увеличится число поездов. Они будут ходить каждые 3,5 минуты. Это практически режим метро". Уже сейчас ежедневно электричками Белорусского направления пользуются 7 тысяч жителей Подмосковья. А если реконструкция путей продолжится, то к концу года это число вырастет вдвое, заметил губернатор региона Андрей Воробьев. "Пригородное сообщение становится удобнее и комфортнее благодаря нашим совместным программам с властями Москвы и РЖД", - заявил глава Московской области. По оценкам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, электрички к тому же - самый быстрый вид транспорта в этом регионе. Например, по пути от "Сколкова" до Москвы пассажиры смогут экономить до часа по сравнению с теми, кто ездит в центр города на машине.