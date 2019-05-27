Китаец попытался провезти через приморскую таможню радиоактивные часы

Часы с повышенным радиационным фоном обнаружили в багажнике автомобиля гражданина КНР сотрудники двустороннего автомобильного пункт пропуска Полтавка в Приморье. Опасный груз мужчина собирался забрать с собой на родину.

"Владелец часов пояснил, что коллекционирует старинные вещи, а часы ему подарил российский друг. Какие-либо документы на товар у жителя Китая отсутствовали", - сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

Уровень радиационного фона подарка оказался почти в 20 раз выше допустимого. На аномалию среагировал стационарный комплекс "Янтарь", с помощью которого таможенники выявляют радиоактивные товары.

Часы, предположительно с подводной лодки, в КНР вывозить запретили. Радиоактивный предмет поместили в свинцовую камеру, позже он будет утилизирован.