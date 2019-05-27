Новости

Центр Симферополя украсил "Неаполитанский залив" Айвазовского 11:39
Под Воронежем открыли памятник мальчику-саперу 11:32
В Кузбассе главврач больницы присвоила 1,3 миллиона рублей 11:31
В Заполярье загорелись склады на площади 800 квадратных метров 11:21
В Нижнем Новгороде задержали водителя, сбившего людей на остановке 11:21
На Ямале школьнику возместят вред от неудачного прыжка в бассейн 11:19
В новой серии "Простоквашина" Шарик гипнотизирует Печкина 11:19
Во Владивостоке побит температурный рекорд 11:15
ВЦИОМ: Большинство россиян положительно оценивают позиции России в мире 11:15
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован 11:10
В Ростовской области осудили девять наркоторговцев 11:05
Новый BMW 1 Series представлен: передний привод и дорогие опции 11:01
Медали II Евроигр: Сколько в них золота и для чего добавили наноалмазы 11:00
В Новосибирске из больницы выписали детей, отравившихся крысиным ядом 10:55
Панда-альбинос с розовыми глазами попалась в объектив фотоловушки 10:51
"Ростелеком": За ЕГЭ будут наблюдать свыше 100 тысяч видеокамер 10:50
Ответственного за дороги в Челябинске отстранили от работы 10:38
На Камчатке на детской площадке нашли табличку с именами героев ВОВ 10:38
Робот-собака сдвинул с места и протащил за собой трехтонный самолет 10:38
В Сибири научились проверять овощи и фрукты светящимися бактериями 10:34
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы 10:28
Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы 10:23
Сбившего инспектора ДПС "мажора" доставят в суд 10:20
Абэ озвучил повестку переговоров с Трампом 10:18
В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке на детской площадке нашли табличку с именами героев ВОВ

Текст: Дина Непомнящая

В поселке Козыревск Камчатского края Усть-Камчатский межрайонный прокурор Олег Бондаренко обнаружил на детской площадке табличку с одиннадцатью фамилиями и инициалами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось позже, в списке указаны имена героев Великой Отечественной войны, увековеченные на расположенном неподалеку мемориале "1941-1945", посвященном памяти жителей поселка Козыревск.

Снаряды времен войны нашли на стройке в Москве

Табличка обнаружились в ходе проверки детской площадки, оборудованной на территории, вблизи поселкового досугового центра "Ракета". Прокурор отправился осматривать ее после устной жалобы. Там же он нашел и более опасные "игрушки" - строительные материалы с выступающими металлическими гвоздями. Был составлен акт, о том, что площадка оборудована с нарушениями.

В то же время директор досугового Центра обратился к участковому полиции с просьбой установить личность неизвестного, который проник в бесхозное здание, где хранятся невостребованные вещи. Среди них раньше находилась и снятая с памятного комплекса табличка, обнаруженная брошенной в песок. Вероятнее всего, "гость" прихватил ее с собой после визита.

Межрайонная прокуратура начала проверку по данным фактам.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Магазины могут возобновить прием стеклотары у населения
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией
Глава Huawei призвал власти КНР не вводить ответные меры против Apple
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве