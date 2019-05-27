На Камчатке на детской площадке нашли табличку с именами героев ВОВ

В поселке Козыревск Камчатского края Усть-Камчатский межрайонный прокурор Олег Бондаренко обнаружил на детской площадке табличку с одиннадцатью фамилиями и инициалами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось позже, в списке указаны имена героев Великой Отечественной войны, увековеченные на расположенном неподалеку мемориале "1941-1945", посвященном памяти жителей поселка Козыревск.

Табличка обнаружились в ходе проверки детской площадки, оборудованной на территории, вблизи поселкового досугового центра "Ракета". Прокурор отправился осматривать ее после устной жалобы. Там же он нашел и более опасные "игрушки" - строительные материалы с выступающими металлическими гвоздями. Был составлен акт, о том, что площадка оборудована с нарушениями.

В то же время директор досугового Центра обратился к участковому полиции с просьбой установить личность неизвестного, который проник в бесхозное здание, где хранятся невостребованные вещи. Среди них раньше находилась и снятая с памятного комплекса табличка, обнаруженная брошенной в песок. Вероятнее всего, "гость" прихватил ее с собой после визита.

Межрайонная прокуратура начала проверку по данным фактам.