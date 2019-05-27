Пожарные Приморья ликвидировали возгорание на траулере

Открытый огонь на загоревшемся траулере в поселке Преображение ликвидирован 27 мая в полночь, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о том, что на большом морозильном рыболовном траулере, стоящем у причала, произошел пожар, поступило на пульт пожарной охраны 26 мая в 11:40.

Пожарные расчеты прибыли на место спустя три минуты. В 18:46 пожар был локализован на общей площади 500 квадратных метров. Окончательно потушен сегодня в 00:59.

Сейчас огнеборцы вместе со специалистами осматривают трюм и внутренние помещения судна на предмет возможности возникновения новых возгораний.