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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Миллиарды по-братски

Прокуроры намерены по делу экс-мэра Владивостока взыскать более 3 млрд рублей
Текст: Иван Петров
Бюджетные средства, которые бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев выплатил компаниям своего брата, в скором времени придется вернуть государству. По крайней мере такую задачу перед собой поставили прокуроры, которые подготовили соответствующий судебный иск.

"Генеральная прокуратура РФ провела проверку соблюдения бывшим главой администрации города Владивостока Игорем Пушкаревым требований федерального законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд. По ее результатам подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем", - сообщили в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства, уточнив, что иск предъявляется к экс-градоначальнику Пушкареву и еще восьми соответчикам.

Было установлено, что за оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн руб.

В Генпрокуратуре пояснили, что основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группой компаний "Востокцемент". В результате этого сговора было заключено не менее девяноста контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей.

При этом о возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил, отметили в надзорном ведомстве. Промолчали о коррупционной связке и руководители, а также акционеры компаний группы "Востокцемент". Судом и следствием было установлено, что за оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн рублей.

Фото: iStock
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Позднее решением Арбитражного суда Приморского края все сделки по поставке стройматериалов были признаны заключенными в результате картельного сговора.

"В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход Российской Федерации. Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц", - заключили в Генеральной прокуратуре.

Напомним, 9 апреля 2019 года Тверской районный суд города Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что Генпрокуратура в последние годы активно взыскивает через суд крупные суммы и активы с осужденных фигурантов коррупционных уголовных дел и их родственников. Максимально крупные суммы, недвижимость, автомобили и другие элементы роскоши были взысканы по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Задержание мэра Владивостока
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