Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель "Союз"

На космодроме шел дождь. На кадрах пуска виден разряд молнии, который ударил в ракету примерно через десять секунд после старта. Это не повлияло на полет и выведению спутника на орбиту. По сообщениям специалистов, космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время - 09.32 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил специалистов с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1б". "Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М. Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском космического аппарата "Глонасс". Молния вам не помеха! - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

Этот пуск стал первым стартом ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. За последние 15 лет с Плесецка было запущено 37 ракет "Союз-2", включая нынешний старт.