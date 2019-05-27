Правительство Якутии под напором общественности отменило постановление, исполнение которого привело бы к массовому сокращению учителей, медиков, работников культуры, а также к закрытию многих учреждений социальной сферы в селах.

Документ с безобидным названием "О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия)" был принят в июне прошлого года. Но когда главы районов получили составленные на его основе письма с рекомендациями по исполнению, они запаниковали. Согласно новым нормам, социальная сфера в маленьких селах фактически подлежала ликвидации, поскольку содержать ее слишком накладно для бюджета. По подсчетам профсоюзов, под сокращение попадали около семи тысяч человек. Не вписывающиеся в новую модель сельские средние школы с невысокой наполняемостью классов предполагалось перевести в начальные.

Старшеклассникам в этом случае пришлось бы доучиваться в райцентрах, а жить в возрожденных интернатах, от которых в Якутии давно отказались. В Аллаиховском улусе, к примеру, не осталось бы ни одной сельской школы. А этот улус представлен исключительно труднодоступными селами. Некоторые районы, особенно арктические, где число жителей невелико, лишались даже объектов, расположенных в райцентрах. В том же Аллаиховском улусе под "оптимизацию" попадала единственная школа искусств, а в поселке Тикси - культурный центр с кинотеатром.

Постановление вызвало шквал критики, которую в итоге признали обоснованной. Глава региона Айсен Николаев поручил правительству республики отменить документ. Это, впрочем, не значит, что власти отказались от идеи навести порядок.

- Отдельно в каждом районе разработаем конфигурацию сети учреждений, которая позволит повысить качество образования, здравоохранения и других социальных услуг. Будем исходить из максимально эффективного использования каждого бюджетного рубля, который будет направляться в эту сферу, - заявил премьер-министр республики Владимир Солодов.