В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 случилось в понедельник утром в акватории Охотского моря в 168 километрах к северо-западу от поселка Усть-Большерецк Камчатского края.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на информацию службы срочных донесений города Обнинск, эпицентр сейсмособытия находился в точке с координатами 52.51 северной широты, 153.82 восточной долготы. Подземный толчок произошел на глубине 410 километров.

Жители ближайших населенных пунктов земных колебаний не почувствовали. Угроза цунами не объявлялась.