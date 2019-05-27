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27.05.2019 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

Текст: Дина Непомнящая

Землетрясение магнитудой 4,2 случилось в понедельник утром в акватории Охотского моря в 168 километрах к северо-западу от поселка Усть-Большерецк Камчатского края.

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на информацию службы срочных донесений города Обнинск, эпицентр сейсмособытия находился в точке с координатами 52.51 северной широты, 153.82 восточной долготы. Подземный толчок произошел на глубине 410 километров.

Жители ближайших населенных пунктов земных колебаний не почувствовали. Угроза цунами не объявлялась.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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