В Приморье объявлено второе за неделю штормовое предупреждение

Приморгидромет подтвердил штормовое предупреждение на 27 и 28 мая, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По данным Примргидромета, на территории края ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-45 миллиметров за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров за это же время.

Дожди могут сопровождаться грозами, усилением ветра до 17-22 метров в секунду, во Владивостоке, у мысов побережья порывами до 27 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют подъемы уровня воды на реках бассейна Японского моря и озере Ханка на 0,7-1,5 метра, на реках бассейнов реки Уссури до 0,7 метра.

Службы жизнеобеспечения края готовятся к возможному удару стихии. Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Напомним, всего неделю назад, 19 мая, в Приморье прошел сильный дождь. Были повалены деревья, произошли обрывы линий электропередач, была размыта дорога к трем поселкам.