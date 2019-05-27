В приморской больнице произошел пожар

В больнице приморского города Лесозаводск произошло возгорание. Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательную службу 27 мая в 11:04. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.

Через семь минут по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев. Оказалось, что медперсонал больницы действовал грамотно. Все находившееся в учреждении люди - четверо взрослых и 18 детей - покинули помещение еще до прибытия пожарных.

В связи с сильным задымлением было задействовано звено газодымозащитной службы. Позже выяснилось, что на лестничной клетке больницы загорелись картонные коробки. Другие помещения остались невредимы.

В результате происшествия никто не пострадал.