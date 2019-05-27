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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В приморской больнице произошел пожар

Текст: Ольга Журман

В больнице приморского города Лесозаводск произошло возгорание. Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательную службу 27 мая в 11:04. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.

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Через семь минут по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев. Оказалось, что медперсонал больницы действовал грамотно. Все находившееся в учреждении люди - четверо взрослых и 18 детей - покинули помещение еще до прибытия пожарных.

В связи с сильным задымлением было задействовано звено газодымозащитной службы. Позже выяснилось, что на лестничной клетке больницы загорелись картонные коробки. Другие помещения остались невредимы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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