В МЧС России сообщили, что с начала пожароопасного периода в органах государственного пожарного надзора зарегистрировано более 300 лесных пожаров, по результатам проведенных по ним проверок возбуждено 58 уголовных дел. Один из наиболее ярких примеров вчера озвучили в МВД России. Полиция установила причины крупного природного пожара в Красночикойском районе Забайкальского края. Виновником ЧП оказался пастух, взявшийся варить обед на природе и не уследивший за костром.

43-летний местный житель, пасший скот неподалеку от села Урлук, развел в тенечке под деревьями костер, чтобы приготовить пищу. Пока устраивал таган, чтобы вскипятить воду, от порыва ветра загорелась трава. Очень быстро огонь перекинулся на лес. Мужчина попытался погасить разрастающийся пожар самостоятельно. Не получилось. Тогда он не нашел ничего лучшего, как сбежать, никого не позвав на помощь. В итоге выгорело около 600 гектаров.

В Забайкалье выявлены 145 человек, виновных в возникновении природных пожаров

И это при том, что в Забайкалье установлен особый противопожарный режим и все знают, насколько опасно бросать окурки, не говоря о том, чтобы костры разводить. Запрет - полный. Свежи впечатления, когда в апреле из-за природных пожаров в крае сгорели несколько деревень. Сотни людей получили травмы, лишились имущества и крова.

Но даже несмотря на всю, так сказать, самую что ни на есть наглядную агитацию, все равно находятся люди, которые проявляют какую-то фантастическую беспечность, видимо, полагая, что их не поймают. Но не в этот раз.

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель МВД России Ирина Волк: "Почти сутки следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Найдены и опрошены очевидцы, осмотрена территория, проведены необходимые проверочные мероприятия... Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Он сознался в содеянном. В настоящее время собранные материалы переданы в органы дознания системы МЧС России для принятия решения о возбуждении уголовного дела".

В Забайкалье сейчас стоит сухая ветреная погода, пламя распространяется по траве моментально. В нескольких деревнях Александрово-Заводского, Борзинского, Нерчинского и Приаргунского районов лишь недавно завершилась расчистка опустошенных апрельскими пожарами деревень. В Агинском и Ононском районах работы по расчистке еще продолжаются. Вновь обрести крышу над головой многие пострадавшие (а всего их более 800 человек) смогут лишь к осени. По предварительным подсчетам, пожары нанесли селянам ущерб в миллиард рублей.

По информации МЧС России, чтобы избежать дальнейших трагедий на территории Забайкальского края, в ежедневном режиме работают патрульные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, Рослесхоза, других служб. На сегодняшний день составлено 195 протоколов об административных правонарушениях. В Забайкальском крае выявлены 145 человек, виновных в возникновении природных пожаров, из них 132 - поджигатели сухой травы, 13 граждан виновны в возникновении лесных пожаров. Им грозит как административная, так и уголовная ответственность.