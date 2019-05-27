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27.05.2019 11:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке побит температурный рекорд

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Воскресный день, 26 мая во Владивостоке оказался самым теплым за последние 29 лет, воздух прогрелся до 27,7 градуса. Рекорд максимальной температуры для этой даты был побит на 1,2 градуса. До этого самым теплым здесь считалось 26 мая 1990 года, сообщается на сайте Примгидромета.

Фото: Пресс-служба УрФУ
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Жаркая и солнечная погода стояла на всей территории Приморского края оба выходных дня. 25 мая в дальневосточной столице температура воздуха достигла 23 градусов тепла. В континентальной части столбик термометра поднимался до 29-36 градусов. Комфортнее всего было находиться на побережье, где фиксировалось от 21 до 28 градусов тепла.

На следующий день стало теплее еще на два-восемь градусов. Приморские ночи тоже оказались теплыми - до плюс 18 градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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