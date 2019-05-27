Во Владивостоке побит температурный рекорд

Воскресный день, 26 мая во Владивостоке оказался самым теплым за последние 29 лет, воздух прогрелся до 27,7 градуса. Рекорд максимальной температуры для этой даты был побит на 1,2 градуса. До этого самым теплым здесь считалось 26 мая 1990 года, сообщается на сайте Примгидромета.

Жаркая и солнечная погода стояла на всей территории Приморского края оба выходных дня. 25 мая в дальневосточной столице температура воздуха достигла 23 градусов тепла. В континентальной части столбик термометра поднимался до 29-36 градусов. Комфортнее всего было находиться на побережье, где фиксировалось от 21 до 28 градусов тепла.

На следующий день стало теплее еще на два-восемь градусов. Приморские ночи тоже оказались теплыми - до плюс 18 градусов.