Житель Забайкалья сжег 600 га леса, разогревая еду на костре

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, от неосторожных действий которого сгорело около 600 гектаров леса.

43-летний местный житель пас скот неподалеку от села Урлук Красночикойского района. Решил приготовить себе обед, разжег костер. От порывов ветра пламя перекинулось на траву, а затем на лесной массив.

- Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся. В результате неосторожного обращения с огнем уничтожено около 600 гектаров леса, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После того, как пожар потушили, следственно-оперативная группа почти сутки обследовала выгоревший лес и его окрестности. Нашли и опросили очевидцев, обнаружили и место, откуда начал распространяться огонь. Пастух был задержан и доставлен в полицию. Лишь там он рассказал о том, как все произошло.

Собранные материалы полицейские передали в органы дознания системы МЧС России для принятия решения о возбуждении уголовного дела.