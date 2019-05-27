Ульяновцам предложат японскую диету

Ульяновский госуниверситет и японская организация "Food and Health "Kukurete" заключили соглашение о сотрудничестве. Цель взаимодействия - реализация совместных проектов по внедрению основ диетического питания.

Соглашение стало одним из итогов деловой части III Международного форума "Японская весна на Волге". Теперь на базе многофункционального реабилитационного центра УлГУ будут проводиться научные исследования эффективности диетического питания при различных патологиях. Стороны будут обмениваться информацией в ходе совместных научно-практических конференций, семинаров и симпозиумов, принимать и направлять на взаимной основе лекторов и специалистов для проведения мастер-классов, издавать методические пособия и использовать другие формы обмена опытом.

По словам президента Ассоциации диетологов японской префектуры Фукуока Масайо Обе, известное на весь мир японское долгожительство - это следствие в том числе особенностей питания, распространенных в Стране восходящего солнца.

- Мы озабочены здоровым образом жизни и здоровым питанием. Во многом высокая продолжительность жизни в Японии связана с тем, как мы едим. Мы питаемся небольшими порциями и стараемся избегать переедания, - рассказала Масайо Обе. - Именно эту концепцию мы распространяем в других странах, в том числе в России. В 2018 году во время рабочего визита в префектуру Фукуока губернатора Ульяновской области Сергея Морозова мы обменялись мнениями по этому вопросу. Наше сотрудничество в рамках нынешнего соглашения будет способствовать распространению принципов здорового образа жизни.

По словам первого проректора УлГУ по учебной работе Сергея Бакланова, университет уделяет серьезное внимание вопросам международного обмена, в том числе с коллегами-учеными из Японии.

- Наши преподаватели выступают с лекциями в японских университетах. Мы наладили партнерские отношения с японскими университетами "Консай", центром славянско-евразийских исследований "Хоккайдо" в Саппоро. Кроме того, наши студенты и преподаватели принимают участие в ежегодном форуме "Японская весна на Волге". Надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться, - заявил Сергей Бакланов.

Как рассказал министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко, перед регионом стоит задача снизить смертность и увеличить среднюю продолжительность жизни до 72,5 лет.

- В этой связи партнерство с Японией очень ценно для нас. Инновационные наработки в сфере здорового образа жизни мы сможем применять в нашей работе для сохранения и укрепления здоровья граждан, - отметил Сергей Панченко.





