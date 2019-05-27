В Башкирии 2-летний ребенок умер, отравившись таблетками

В управлении СКР по Башкирии начали доследственную проверку по факту отравления двухлетнего малыша.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в одном из сел Баймакского района. Мальчик нашел в доме таблетки для нормализации давления и съел их. Когда взрослые увидели, что малышу стало плохо, тут же вызвали скорую. Медики сделали все возможное, чтобы спасти мальчика, но было поздно он умер в центральной районной больнице.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - уточнили в управлении СКР по Башкирии.