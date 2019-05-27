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27.05.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии 2-летний ребенок умер, отравившись таблетками

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В управлении СКР по Башкирии начали доследственную проверку по факту отравления двухлетнего малыша.

Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице

По данным ведомства, несчастный случай произошел в одном из сел Баймакского района. Мальчик нашел в доме таблетки для нормализации давления и съел их. Когда взрослые увидели, что малышу стало плохо, тут же вызвали скорую. Медики сделали все возможное, чтобы спасти мальчика, но было поздно он умер в центральной районной больнице.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - уточнили в управлении СКР по Башкирии.

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