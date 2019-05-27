В Чувашии четверо мужчин напали на бригаду "скорой"

В Новочебоксарске четверо молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет напали на врачей скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 26 мая. В 18.29 на пульт дежурного поступило сообщение, что на бригаду скорой помощи совершила нападение группа неизвестных. На место происшествия был выслан наряд полиции, который задержал нападавших. Ими оказались четверо молодых мужчин, ранее судимых по различным статьям. На задержанных составили протокол о мелком хулиганстве.

Момент нападения был запечатлен видеорегистратором медицинской машины. На кадрах видно, как группа молодых людей обступает врача, который разговаривает с одним из них. Затем парень бьет медицинского работника, завязывается борьба, к которой подключаются еще три человека. В результате врачу наносят серию ударов по затылку, после чего нападавших удается разнять еще одному подоспевшему сотруднику бригады "скорой". Судя по кадрам, нападавшие могли находиться в состоянии опьянения.

Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по факту происшествия полиция сейчас проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.