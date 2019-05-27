В Ижевске коллекторы позвонили директору школы почти 300 раз за сутки

Сотрудники сразу двух школ Ижевска пожаловались на угрозы коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

В первом случае с неизвестного номера директору школы позвонил мужчина и стал выяснять информацию о работнике ее учебного заведения. После разговора ей пришло смс-сообщение с оскорблениями, а потом начал срабатывать автодозвон.

В общей сложности за сутки женщине позвонили 294 раза. Также неизвестный звонил в приемную директора, представился сотрудником полиции и задавал те же вопросы.

Второй случай коснулся мамы должника, которая работает уже в другой школе. Неизвестные люди звонили всем работникам, которые были указаны на официальном сайте учебного заведения, "чем подорвали авторитет женщины и дискредитировали ее в лице коллег". Записи всех разговоров женщина предоставила приставам.

По обоим фактам в УФССП возбудили административные дела по статье 14.57 КоАП России ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). По фактам оскорбления материалы направили в прокуратуру, за разглашение персональных данных - в роскомнадзор.