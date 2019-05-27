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27.05.2019 18:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В мордовском технопарке запустят уникальные проекты

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Уже в этом году "Технопарк - Мордовия" получит 250 миллионов рублей на оборудование для разработки оптоэлектронных приборов нового поколения. Кроме того, выполнены все условия Минпромторга РФ для обеспечения финансирования проекта первого в РФ инжинирингового центра волоконной оптики. По планам, на эти цели будет выделено 700 миллионов рублей.
Председатель НТС "Технопарк - Мордовия" Евгений Каблов: Завод оптоволокна в Саранске вышел на производство 4 миллионов километров волокна в год. Фото: Николай Гагарин Председатель НТС "Технопарк - Мордовия" Евгений Каблов: Завод оптоволокна в Саранске вышел на производство 4 миллионов километров волокна в год. Фото: Николай Гагарин
Председатель НТС "Технопарк - Мордовия" Евгений Каблов: Завод оптоволокна в Саранске вышел на производство 4 миллионов километров волокна в год. Фото: Николай Гагарин

Такие цифры были озвучены на заседании Научно-технического совета (НТС) республиканского технопарка.

Именно оптиковолоконный кластер стал здесь приоритетным направлением развития. Недавно единственный в стране завод по выпуску оптического волокна в Саранске завершил модернизацию и готов нарастить объемы производства в полтора раза - до четырех миллионов километров продукции в год. При этом суммарная потребность российского рынка - около семи миллионов километров в год.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- Самое главное - теперь при поддержке минпромторга удается решить ту задачу, с которой мы много раз обращались и в министерство, и в правительство, - отметил председатель НТС - член президиума РАН, гендиректор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов. - Сейчас речь идет о производстве волокон специального назначения.

Сегодня "Технопарк - Мордовия" - это 123 компании-резидента, в которых работают более 2000 сотрудников. Суммарная выручка за 2018 год превысила 12 миллиардов рублей, из них более 10 миллиардов получены от продаж импортозамещающей продукции. В прошлом году по итогам IV Национального рейтинга технопарков, составленного Ассоциацией кластеров и технопарков России, саранский технопарк вошел в тройку лучших в стране.

- Деятельность технопарка не ограничивается только оптоволоконным кластером - мы планировали прорыв сразу по нескольким отраслям. Это силовая электроника и светотехника, электронное приборостроение, нанотехнологии и композиционные материалы, биотехнологии, - напомнил председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин.

Фото: Управление по связям с общественностью МГУ им. Огарева
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В ближайшем будущем мордовский технопарк может стать площадкой для реализации еще одного уникального для страны проекта. Сегодня много говорят о проблеме резистентности к антибиотикам, когда новые препараты быстро становятся неэффективными. Заместитель директора Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН Анатолий Мирошников напомнил о том, что в 1917 году были открыты бактериофаги - естественные киллеры любых микроорганизмов. В 30-х в СССР на территории Грузии был создан НИИ бактериофагов. Во время войны фаготерапия успешно применялась для возвращения в строй раненых солдат. После начала эры антибиотиков о фагах забыли. Но в России сохранились три предприятия, которые выпускали такие препараты: в Уфе, Нижнем Новгороде и Перми.

- Три года назад попробовали использовать фаги для защиты картофеля. Результат прекрасный - прибавка 30 процентов, - констатировал ученый. - Мы подумали, где можно было бы сделать фаговый центр. Есть предложение создать его здесь, в саранском технопарке. Мы каждый год анализируем уровень подготовки в области биотехнологии в вузах страны. Уровень Мордовского госуниверситета очень высок - он входит в первую пятерку. Производственная база здесь тоже имеется. Проект не потребует больших денег.
 

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