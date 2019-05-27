В Нижнем Новгороде откроют новые мультимодальные рейсы

Состыковочные рейсы по трем новым маршрутам должны появиться на территории Нижегородской области уже в июле.

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, перевозки, совмещающие в себе железнодорожный транспорт и автобусы, будут осуществляться в направлениях Москва - Нижний Новгород - Чебоксары, Москва - Нижний Новгород - Городец и Москва - Нижний Новгород - Арзамас.

Окончательная стоимость билета по новым маршрутам будет известна, когда определятся компании-перевозчики, отвечающие за автомобильную часть пути.

Напомним, что в ежедневном режиме с июля 2018 года на территории региона уже действует мультимодальный маршрут Москва - Арзамас-2 - Дивеево. Время отправления и прибытия поезда и автотранспорта в таких рейсах согласовано. Билеты на оба вида транспорта покупаются единовременно в кассах железнодорожных вокзалов или на сайте РЖД.

Добавим также, что этим летом традиционно появятся дополнительные составы в южном направлении. Новые поезда будут курсировать в Адлер и Анапу из Нижнего Новгорода, Кирова и Ижевска. Из столицы Удмуртии также можно будет отправиться в Новороссийск.