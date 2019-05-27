Новости

Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма 16:21
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео 16:20
В Карелии депутат горсовета избил работника дома культуры 16:16
На Кубани после задымления из ТЦ эвакуирован 361 человек 16:15
Канатная дорога изменит расписание из-за концерта в Лужниках 16:14
СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье 16:14
В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе 16:14
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе 16:07
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе 16:02
Фестиваль песчаных скульптур открылся в Петропавловской крепости 16:01
Военные из 5 стран проинспектируют воинскую часть в Беларуси 16:00
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq 16:00
В Нижнем Новгороде откроют новые мультимодальные рейсы 15:54
Более миллиона жителей Латвии не приняли участие в выборах в Европарламент 15:54
В Ивановской области ребенок утонул в бассейне 15:52
Главгосэкспертиза оценила состояние галереи Айвазовского в Феодосии 15:44
В Уфе двое детей отравились бытовым газом 15:38
Ранивший журналистов в Ставрополе хотел опубликовать статью 15:35
Победители Всероссийской олимпиады из Москвы получат по 500 тысяч рублей 15:33
В Петербурге в Петровском пруду "выловили" золотой автомобиль 15:29
Аллеи знаний зазеленели в четырех калужских школах 15:26
Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше 15:25
В московском лесу найден человеческий череп 15:24
Под Костромой возбудили дело о падении пианино на ребенка в детсаду 15:20
На позициях Миус-фронта найдены "солнечные ружья" 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 15:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде откроют новые мультимодальные рейсы

Текст: Алевтина Нефедова (Нижний Новгород)

Состыковочные рейсы по трем новым маршрутам должны появиться на территории Нижегородской области уже в июле.

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, перевозки, совмещающие в себе железнодорожный транспорт и автобусы, будут осуществляться в направлениях Москва - Нижний Новгород - Чебоксары, Москва - Нижний Новгород - Городец и Москва - Нижний Новгород - Арзамас.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости www.ria.ru
Мультимодальные перевозки увеличат пассажиропоток в Сибири

Окончательная стоимость билета по новым маршрутам будет известна, когда определятся компании-перевозчики, отвечающие за автомобильную часть пути.

Напомним, что в ежедневном режиме с июля 2018 года на территории региона уже действует мультимодальный маршрут Москва - Арзамас-2 - Дивеево. Время отправления и прибытия поезда и автотранспорта в таких рейсах согласовано. Билеты на оба вида транспорта покупаются единовременно в кассах железнодорожных вокзалов или на сайте РЖД.

Добавим также, что этим летом традиционно появятся дополнительные составы в южном направлении. Новые поезда будут курсировать в Адлер и Анапу из Нижнего Новгорода, Кирова и Ижевска. Из столицы Удмуртии также можно будет отправиться в Новороссийск.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе
В России стартует основная волна ЕГЭ
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией