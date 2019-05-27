В Нижнем Новгороде задержали водителя, сбившего людей на остановке

ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека, сбившего людей на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП погибла женщина, еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью.

Авария произошла утром 25 мая на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе. Обвиняемый не справился с управлением, после чего машина выехала на остановку общественного транспорта. Сейчас виновник автоаварии задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Отметим, что уголовное дело заведено по части 3 статьи 264 УК РФ. Максимальная санкция по ней - лишение свободы на срок до пяти лет.