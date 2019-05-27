В Пензе мать заподозрили в истязании 12-летней дочери

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Пензы, которую подозревают в истязании своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, уголовное дело по ч 2 ст 117 УК РФ (истязание) возбуждено по итогам проверки, которая была проведена по постановлению прокурора Октябрьского района. В ходе проверки удалось установить, что женщина 1982 года рождения почти год (с июня 2018-го по май 2019 года) истязала свою дочь 2006 года рождения. Женщина систематически била девочку руками, а в мае нынешнего года ударила ее электрическим удлинителем. Побои мать объяснила тем, что подобным образом она воспитывала девочку. По словам подозреваемой, дочь вела себя неподобающим образом, на замечания не реагировала.

В пресс-службе СК уточнили, что девочка состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее она совершила ряд административных правонарушений. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.