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27.05.2019 19:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе мать заподозрили в истязании 12-летней дочери

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Пензы, которую подозревают в истязании своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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По данным ведомства, уголовное дело по ч 2 ст 117 УК РФ (истязание) возбуждено по итогам проверки, которая была проведена по постановлению прокурора Октябрьского района. В ходе проверки удалось установить, что женщина 1982 года рождения почти год (с июня 2018-го по май 2019 года) истязала свою дочь 2006 года рождения. Женщина систематически била девочку руками, а в мае нынешнего года ударила ее электрическим удлинителем. Побои мать объяснила тем, что подобным образом она воспитывала девочку. По словам подозреваемой, дочь вела себя неподобающим образом, на замечания не реагировала.

В пресс-службе СК уточнили, что девочка состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее она совершила ряд административных правонарушений. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза
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