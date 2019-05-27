В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран. Об этом сообщили в краевом МЧС.

На месте происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи. По информации ТАСС, один человек пострадал при падении. Пока точно неизвестно, что стало причиной трагедии. Но вечером в Перми началась сильная гроза со шквалистым ветром. По одной из версий, кран могло уронить порывом ветра.

Судя по фото, опубликованных в соцсетях, кран рухнул на одноэтажную деревянную постройку. Здание частично разрушено. Кроме того, под конструкцию попала легковая машина. Как уточнили в спасательном ведомстве, всего повреждены три дома, пострадал один человек. О его состоянии ничего не сообщается. Погибших нет.

В причинах инцидента начали разбираться правоохранительные органы.