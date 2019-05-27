В Уфе двое детей отравились бытовым газом

В Уфе сразу несколько ведомств пытаются установить причины и обстоятельства отравления газом двоих детей в Демском районе.

По предварительным данным это произошло 26 мая из-за утечки бытового газа. Как сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС, скорая помощь увезла в больницу 14-летнего мальчика и шестилетнюю девочку с диагнозом "отравление бытовым газом". Взрослые от госпитализации отказались.

Сейчас состояние детей, по словам медиков, удовлетворительное.

На место также выехали специалисты газовой службы, которые обследовали газовое оборудование, но утечки не выявили, заявив, что оборудование исправно. Также выяснилось, что плановое техобслуживание этого оборудования провели буквально в марте.

В управлении СКР по Башкирии сообщили о начале доследственной проверки по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи опрашивают свидетелей и проверят соблюдение ответственными сотрудниками газораспределяющей компании требований безопасности.