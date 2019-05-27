Новости

Путин в Нур-Султане обсудит вопросы международной деятельности ЕАЭС 16:31
Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма 16:21
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео 16:20
В Карелии депутат горсовета избил работника дома культуры 16:16
На Кубани после задымления из ТЦ эвакуирован 361 человек 16:15
Канатная дорога изменит расписание из-за концерта в Лужниках 16:14
СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье 16:14
В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе 16:14
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе 16:07
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе 16:02
Фестиваль песчаных скульптур открылся в Петропавловской крепости 16:01
Военные из 5 стран проинспектируют воинскую часть в Беларуси 16:00
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq 16:00
В Нижнем Новгороде откроют новые мультимодальные рейсы 15:54
Более миллиона жителей Латвии не приняли участие в выборах в Европарламент 15:54
В Ивановской области ребенок утонул в бассейне 15:52
Главгосэкспертиза оценила состояние галереи Айвазовского в Феодосии 15:44
В Уфе двое детей отравились бытовым газом 15:38
Ранивший журналистов в Ставрополе хотел опубликовать статью 15:35
Победители Всероссийской олимпиады из Москвы получат по 500 тысяч рублей 15:33
В Петербурге в Петровском пруду "выловили" золотой автомобиль 15:29
Аллеи знаний зазеленели в четырех калужских школах 15:26
Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше 15:25
В московском лесу найден человеческий череп 15:24
Под Костромой возбудили дело о падении пианино на ребенка в детсаду 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе двое детей отравились бытовым газом

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе сразу несколько ведомств пытаются установить причины и обстоятельства отравления газом двоих детей в Демском районе.

Утечка газа привела к гибели восеми человек на судне в КНР

По предварительным данным это произошло 26 мая из-за утечки бытового газа. Как сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС, скорая помощь увезла в больницу 14-летнего мальчика и шестилетнюю девочку с диагнозом "отравление бытовым газом". Взрослые от госпитализации отказались.

Сейчас состояние детей, по словам медиков, удовлетворительное.

На место также выехали специалисты газовой службы, которые обследовали газовое оборудование, но утечки не выявили, заявив, что оборудование исправно. Также выяснилось, что плановое техобслуживание этого оборудования провели буквально в марте.

В управлении СКР по Башкирии сообщили о начале доследственной проверки по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи опрашивают свидетелей и проверят соблюдение ответственными сотрудниками газораспределяющей компании требований безопасности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе
В России стартует основная волна ЕГЭ
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией