Тяжелый дрон "Охотник" покажут публике

Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" будет впервые показан широкой публике на форуме "Армия-2019".

- Беспилотник будет представлен на открытой площадке выставочного центра "Патриот" среди других новых образцов вооружения. Экспозиция новейшей и перспективных образцов увеличена в два раза, - сообщили ТАСС в Минобороны России.

Выполненный по схеме "летающее крыло" беспилотник - самый крупный летательный аппарат этого класса, созданный в России: размах крыла 19 метров, взлетная масса 25 тонн. В мае собранный на Новосибирском авиазаводе прототип "Охотника" впервые поднялся в воздух, выполнив подскок на взлетно-посадочной полосе предприятия. Это упражнение является обязательной частью летных испытаний.

Малозаметный "Охотник" разработан в ОКБ Сухого и по ряду систем унифицирован с истребителем пятого поколения Су-57. Предполагается, что дрон будет работать в паре с истребителем, нанося удары по его команде. Беспилотник может нести 2,8 тонны оружия.