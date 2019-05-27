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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии глава района подрался с журналистом

Текст: Алексей Бондарев
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на журналиста после вопроса о последствиях пожаров, которые накрыли республику четыре года назад.

Обстоятельства инцидента зафиксировал телеоператор федерального СМИ, присутствовавший в кабинете чиновника вместе с корреспондентом. На кадрах видно, как после очередного вопроса руководитель муниципалитета пытается отнять микрофон, а потом валит корреспондента на пол.

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Сергею Зайцеву 53 года. Район он возглавляет с 2007 года. Месяц назад чиновник был признан виновным в халатности и приговорен к четырем с половиной годам колонии поселения. Однако реального наказания не понес по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Уголовное дело в отношении Зайцева и еще нескольких должностных лиц было возбуждено по фактам пожаров, которые произошли в нескольких районах Хакасии в апреле 2015 года. Тогда над степной республикой пронесся сильный ветер, раздувший огонь. Природный катаклизм полностью уничтожил десятки небольших деревень, сгорела значительная часть поселка Шира, погиб 31 человек. Суд счел, что последствия могли быть не такими катастрофическими, если бы муниципальные власти тщательней занимались своими обязанностями - в частности, организовали нормальную систему оповещения о ЧС.

Сейчас, спустя четыре года после трагедии, республика еще не оправилась полностью. Сгоревший жилфонд восстанавливался долго и с нарушениями. Одного из проворовавшихся подрядчиков даже пришлось разыскивать по линии Интерпола. К качеству сданных для погорельцев домов имеется много претензий. Он них корреспондент и спросил корреспондент Сергея Зайцева. Он же уверен, что его спровоцировали.

- Это спланированная акция. Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером! И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать, - заявил чиновник.

Тем не менее, Зайцеву грозят серьезные проблемы. В первую очередь - по партийной линии.

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- Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии, особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Сергей Зайцев. Я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую он позволил себе. Комиссия по этике даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца, - заявил накануне заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

- Уверен, что эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для г-на Зайцева. Он может уже собирать вещи. Кокорин и Мамаев также говорят, что их спровоцировали. Что бы ни сказал корреспондент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не оправдывает, - считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Проверку инцидента также провел Следственный комитет по Республике Хакасия. По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия Нападения на журналистов
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