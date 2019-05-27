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27.05.2019 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В одной из квартир жилого дома в селе 2-я Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области накануне вечером произошел пожар, который унес жизни троих детей. По факту гибели Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело.

"Произошло возгорание, обнаружены тела годовалой и двухлетней девочек и трехлетнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

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Среди основных версий причины возгорания следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, старший ребенок поджег спичками оконную штору в одной из комнат квартиры. Двери в доме были не заперты. О пожаре сообщил восьмилетний мальчик, который был в том же доме с детьми. 24-летний отец был на работе. Где находилась 20-летняя мать семейства, домохозяйка, не сообщается. В поселке семью характеризуют положительно.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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