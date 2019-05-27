В Приангарье снизят нормативы накопления мусора

Иркутская область может войти в число регионов, где плата за ТКО для юридических лиц будет ниже средней по РФ: правительство приняло решение о сокращении нормативов по накоплению коммунальных отходов.

Предварительно была проведена масштабная аналитическая работа, в ходе которой замерялись реальные объемы накопления мусора. Ее результаты рассмотрели в правительстве региона.

- Были сделаны замеры объемов накопления ТКО, и, исходя из полученных результатов, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области внесет корректировки в соответствующий нормативно-правовой акт, - сообщил заместитель губернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

Снижение ожидается весьма существенное, в 5-6 раз.

- Информация, что нормативы были завышены, подтвердились, - заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Необходимо сделать перерасчет платежей для юридических лиц, начиная с 1 января 2019 года, то есть с самого начала этой реформы.

В правительстве Иркутской области подчеркнули, работа по замерам накопления ТКО будет продолжена и коснется не только юридических, но и физических лиц.

Справка:

Мусорная реформа стартовала в Иркутской области 1 января 2019 года; ее внедрение вызвало резкий рост тарифов. Так, предприниматели Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского заявили, что счета за вывоз мусора стали в 10-12 раз больше.