В Приангарье снизят нормативы накопления мусора

Новости

Путин в Нур-Султане обсудит вопросы международной деятельности ЕАЭС 16:31
Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма 16:21
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео 16:20
В Карелии депутат горсовета избил работника дома культуры 16:16
На Кубани после задымления из ТЦ эвакуирован 361 человек 16:15
Канатная дорога изменит расписание из-за концерта в Лужниках 16:14
СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье 16:14
В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе 16:14
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе 16:07
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе 16:02
Фестиваль песчаных скульптур открылся в Петропавловской крепости 16:01
Военные из 5 стран проинспектируют воинскую часть в Беларуси 16:00
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq 16:00
В Нижнем Новгороде откроют новые мультимодальные рейсы 15:54
Более миллиона жителей Латвии не приняли участие в выборах в Европарламент 15:54
В Ивановской области ребенок утонул в бассейне 15:52
Главгосэкспертиза оценила состояние галереи Айвазовского в Феодосии 15:44
В Уфе двое детей отравились бытовым газом 15:38
Ранивший журналистов в Ставрополе хотел опубликовать статью 15:35
Победители Всероссийской олимпиады из Москвы получат по 500 тысяч рублей 15:33
В Петербурге в Петровском пруду "выловили" золотой автомобиль 15:29
Аллеи знаний зазеленели в четырех калужских школах 15:26
Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше 15:25
В московском лесу найден человеческий череп 15:24
Под Костромой возбудили дело о падении пианино на ребенка в детсаду 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 16:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приангарье снизят нормативы накопления мусора

Текст: Ирина Штерман
Иркутская область может войти в число регионов, где плата за ТКО для юридических лиц будет ниже средней по РФ: правительство приняло решение о сокращении нормативов по накоплению коммунальных отходов.

Предварительно была проведена масштабная аналитическая работа, в ходе которой замерялись реальные объемы накопления мусора. Ее результаты рассмотрели в правительстве региона.

Фото: Андрей Семакин
В заказнике "Туколонь" пройдет новое лесопатологическое обследование

- Были сделаны замеры объемов накопления ТКО, и, исходя из полученных результатов, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области внесет корректировки в соответствующий нормативно-правовой акт, - сообщил заместитель губернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

Снижение ожидается весьма существенное, в 5-6 раз.

- Информация, что нормативы были завышены, подтвердились, - заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. -  Необходимо сделать перерасчет платежей для юридических лиц, начиная с 1 января 2019 года, то есть с самого начала этой реформы.

В правительстве Иркутской области подчеркнули, работа по замерам накопления ТКО будет продолжена и коснется не только юридических, но и физических лиц.

Справка:

Мусорная реформа стартовала в Иркутской области 1 января 2019 года; ее внедрение вызвало резкий рост тарифов. Так, предприниматели Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского заявили, что счета за вывоз мусора стали в 10-12 раз больше.

Власть Работа власти Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутская область - территория развития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе
В России стартует основная волна ЕГЭ
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией