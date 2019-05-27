В Сибири научились проверять овощи и фрукты светящимися бактериями

Новый экспресс-метод, разработанный учеными Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ и Института биофизики КНЦ СО РАН, поможет моментально оценить безопасность продуктов - в отличие от распространенных сегодня методик, занимающих достаточно много времени.

Как сообщается на сайте СФУ, новая технология позволяет не только выявить количество опасных соединений в овощах и фруктах, но и оценить их воздействие на организм человека.

"В качестве "проявителя" мы использовали биферментную систему светящихся бактерий. Если обнаруживается потенциально опасное вещество - оно влияет на ферментативные реакции и меняет интенсивность испускаемого света", - объяснила заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.

В ходе экспериментов выяснилось, что биферментная система чувствительная к свинцу, цинку, меди, ртути, алюминию и хрому, а также четырем видам пестицидов, использующихся сегодня в сельском хозяйстве. Если их концентрация в овощах и фруктах приближается к ПДК, свечение изменяется.

"Овощи и фрукты для проведения экспериментов приобретались в торгово-розничных сетях Красноярска, - рассказала доцент кафедры биофизики, научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных технологий СФУ Елена Есимбекова. - Для эксперимента пестициды и тяжелые металлы специально добавляли в подготовленные субстраты".