Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе

Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.

В кадре виден коридор редакции со следами беспорядка и каплями крови на полу.

Напомним, что инцидент произошел в понедельник, в полдень. Посетитель редакции попросился на прием к главному редактору Николаю Бондаренко и на приеме потребовал опубликовать свою статью. Получив отказ, он набросился на хозяина кабинета с ножом и ранил его, а затем еще троих человек.

Злоумышленник задержан и, по словам медиков, имеет проблемы с психикой.