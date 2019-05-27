При спуске c Эльбруса пропали двое лыжников

В Кабардино-Балкарии спасатели ищут пропавших на Эльбрусе лыжников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, двое туристов в Эльбрусском районе КБР при спуске со станции канатной дороги Гара-Баши сошли с трассы из-за плохой погоды и заблудились.

"Пять спасателей и две единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиски лыжников", - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Предположительно, спортсмены могут находиться на высоте 3400-3500 метров, но точных данных у МЧС пока нет. Также неизвестно, в каком состоянии находятся лыжники.