Республиканские минздрав и минтруда заключили соглашение, благодаря которому для жителей отдаленных районов медицинская помощь станет доступнее.

- Зачастую пенсионеры почтенного возраста и инвалиды, проживающие в горных селах, не могут пройти полное обследование в местных медицинских учреждениях. Чтобы решить эту проблему из числа соцработников созданы мобильные бригады. На "Газелях", оборудованных спецподъемниками, они отправятся в труднодоступные населенные пункты, заберут людей, нуждающихся в лечении и привезут их в профильные медцентры, - рассказывает начальник пресс-службы Министерства труда республики Надия Джамалудинова.

Для этих целей в рамках программы "Старшее поколение" уже закуплено 29 машин. На поставку спецавтотранспорта из федерального бюджета было выделено почти 50 миллионов рублей. В Дагестан техника прибудет в сентябре.

Тем временем соцработники объясняют жителям горных районов, что появилась новая возможность поправить свое здоровье. В первую очередь оповестили о ней пожилых инвалидов.