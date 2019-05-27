В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека

В Дагестане на 22-м километре автодороги Махачкала - Верхний Гуниб произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Kalina. В результате ДТП пострадали шесть человек, из них трое погибли.

"Трое человек, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД региона.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. На спидометре одного из автомобилей показано, что машина двигалась со скоростью 140 километров в час.

Кстати

Другая авария со смертельным исходом произошла в Дагестане на 756-м километре дороги "Кавказ". В водитель автомобиля Lada Granta, 21-летний житель селения Зубутли-Миатли, выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ. Удар был такой силы, что многотонный грузовик опрокинулся. Виновник аварии погиб на месте ДТП, а водитель КамАЗа и два человека доставлены в больницу Кизилюрта.