В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты "Родина"

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина". Ранены четыре человека, сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Instagram.

- Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание, - заявил глава края.

Сообщается, что угрозы жизни раненных нет. Двое уже отпущены домой, еще двое находятся под наблюдением медиков. Решается вопрос об их госпитализации.

Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ еженедельно с 8 апреля 1994 года.