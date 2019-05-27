Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", отметив, что попавшая в этот момент в ракету молния не повлияла на итог пуска.

"Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнева (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС! Молния вам не помеха", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее ракету со спутником запустили с космодрома Плесецк. Это первый в 2019 году запуск "Союза-2" с космодрома в Архангельской области.