Фестиваль песчаных скульптур открылся в Петропавловской крепости

На пляже Петропавловской крепости открылся Фестиваль песчаных скульптур, сообщает официальный сайт Музея истории Санкт-Петербурга. Это - традиционное событие, знаменующее начало лета. Ежегодно на создание всех скульптур требуется не менее трех тысяч тонн песка и трех недель работы.

Скульпторы -участники фестиваля каждый раз стараются удивить зрителей необычными работами. Так в предыдущие годы посетители могли видеть шестиметровую копию Собора Василия Блаженного, бюст Петра Первого высотой в пять метров, Церковь Преображения Господня с острова Кижи высотой 10 метров.

Авторы с энтузиазмом включились в соревнование на самую высокую скульптуру из песка, и в 2019 году решили представить на суд зрителей скульптуру высотой более 10 метров! Насколько рекорд предыдущих лет будет превзойзойден в Музее истории Санкт-Петербурга сказать пока не готовы.

Фестиваль песчаных скульптур в 2019-м году выбрал своей темой "Затерянные миры". Гости выставки увидят исполненное в песке царство бога морей Посейдона, затонувшую Атлантиду и страну Эльдорадо. Также среди персонажей выставки - волшебные литературные герои. Уже очевидно, что самой высокой скульптурой фестиваля стал дракон, охраняющий сказочное королевство. Но его высоту пока не измеряли.