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27.05.2019 16:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль песчаных скульптур открылся в Петропавловской крепости

Текст: Ольга Штраус (Ольга Штраус, Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Государственного музея истории Петербурга Фото: Пресс-служба Государственного музея истории Петербурга
Фото: Пресс-служба Государственного музея истории Петербурга

На пляже Петропавловской крепости открылся Фестиваль песчаных скульптур, сообщает официальный сайт Музея истории Санкт-Петербурга. Это - традиционное событие, знаменующее начало лета. Ежегодно на создание всех скульптур требуется не менее трех тысяч тонн песка и трех недель работы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Скульпторы -участники фестиваля каждый раз стараются удивить зрителей необычными работами. Так в предыдущие годы посетители могли видеть шестиметровую копию Собора Василия Блаженного, бюст Петра Первого высотой в пять метров, Церковь Преображения Господня с острова Кижи высотой 10 метров.

Авторы с энтузиазмом включились в соревнование на самую высокую скульптуру из песка, и в 2019 году решили представить на суд зрителей скульптуру высотой более 10 метров! Насколько рекорд предыдущих лет будет превзойзойден в Музее истории Санкт-Петербурга сказать пока не готовы.

Фестиваль песчаных скульптур в 2019-м году выбрал своей темой "Затерянные миры". Гости выставки увидят исполненное в песке царство бога морей Посейдона, затонувшую Атлантиду и страну Эльдорадо.  Также среди персонажей выставки - волшебные литературные герои. Уже очевидно, что самой высокой скульптурой фестиваля стал дракон, охраняющий сказочное королевство. Но его высоту пока не измеряли.

Культура Арт Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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