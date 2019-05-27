Президентской библиотеке 27 мая исполнилось десять лет

Президентской библиотеке - первой электронной национальной библиотеке России - 27 мая исполнилось десять лет. За это время она достигла значимых результатов. Фонд крупнейшего электронного хранилища увеличился с 42 тысяч единиц хранения до более чем 770 тысяч. Это электронные копии книжных и периодических изданий, авторефератов диссертаций, аудиовизуальные произведения и многое другое. Значительную часть фонда - более половины всего объема - составляют архивные материалы.

За последний год Президентская библиотека подписала около 400 соглашений о сотрудничестве. В три раза, до 20 тысяч фотографий, выросла коллекция изобразительных материалов. Поставлен рекорд посещаемости: более 25 тысяч человек. А количество уникальных посетителей сайта, проявивших интерес к материалам, которые находятся в открытом доступе на портале Президентской библиотеки, превысило 2 миллиона человек.

В минувшем году открыто 200 центров удаленного доступа, а всего в 85 субъектах Российской Федерации работает около 1000 удалённых электронных читальных залов: они действуют и в больших городах, и в маленьких поселках. 39 центров удалённого доступа успешно функционируют в 30 зарубежных странах.

Большое внимание Президентская библиотека уделяет образовательным и культурно-просветительским проектам, среди которых олимпиада для школьников "Россия в электронном мире", мультимедийные уроки, экскурсии, заседания киноклуба, видеолектории и многое другое, - только в 2018 году здесь прошло более 250 мероприятий, в которых приняли участие свыше 25 тысяч человек.

Активно развивается издательская деятельность учреждения. За десятилетие выпущены сотни изданий, посвящённых истории России, теории и практике российского права, вопросам продвижения национального культурного наследия в электронной среде.