Президентской библиотеке 27 мая исполнилось десять лет

Новости

Минпросвещения изучает влияние гаджетов на детей 15:00
Дмитрий Рогозин поздравил с успешным пуском ракеты со спутником "Глонасс-М" 14:59
В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом 14:55
На Кипре создадут спецотдел полиции по поиску пропавших людей 14:54
Максакова: На меня давили украинские следователи 14:54
Пензенского чиновника уволят за езду в пьяном виде 14:47
Актер Джеймс Макэвой покончил с "Людьми Икс" 14:41
Все-таки кроссовер: первые фото Kia Xceed без камуфляжа 14:40
УАЗ добавил опций "Патриоту" 14:30
Игорь Акинфеев пожелал школьникам успехов на ЕГЭ-2019 14:28
Путин и Патриарх затрагивали тему храма в Екатеринбурге 14:28
Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку топ-бомбардиров чемпионата 14:17
Курение вейпа и кальяна может привести к тяжелой болезни 14:17
В Ленобласти на месте обрушения трассы начался разбор завалов 14:14
В Иране рассекретили подземный город троглодитов 14:14
В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека 14:08
Чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК, исключили из "Единой России" 14:06
Москвич обнаружил в своей машине змею 14:05
BMW построит в России новый завод с выходом к морю 14:01
В Красноярске семилетняя девочка упала в яму с золой 13:58
В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе 13:52
В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White 13:49
Вышел трейлер фантастического фильма Сарика Андреасяна "Кома" 13:45
Лавров оценил намерение США увеличить контингент на Ближнем Востоке 13:35
Флаг Севастополя подняли на Эверест 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 14:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Президентской библиотеке 27 мая исполнилось десять лет

Текст: Ольга Штраус (Ольга Штраус, Санкт-Петербург)
Президентской библиотеке - первой электронной национальной библиотеке России - 27 мая исполнилось десять лет. За это время она достигла значимых результатов. Фонд крупнейшего электронного хранилища увеличился с 42 тысяч единиц хранения до более чем 770 тысяч. Это электронные копии книжных и периодических изданий, авторефератов диссертаций, аудиовизуальные произведения и многое другое. Значительную часть фонда - более половины всего объема - составляют архивные материалы.

За последний год Президентская библиотека подписала около 400 соглашений о сотрудничестве. В три раза, до 20 тысяч фотографий, выросла коллекция изобразительных материалов. Поставлен рекорд посещаемости: более 25 тысяч человек. А количество уникальных посетителей сайта, проявивших интерес к материалам, которые находятся в открытом доступе на портале Президентской библиотеки, превысило 2 миллиона человек.

Фото: Из личного архива Вернера Цехлинга
К проекту "РГ" по сбору книг для Старой Руссы подключились австрийцы

В минувшем году открыто 200 центров удаленного доступа, а всего в 85 субъектах Российской Федерации работает около 1000 удалённых электронных читальных залов: они действуют и в больших городах, и в маленьких поселках. 39 центров удалённого доступа успешно функционируют в 30 зарубежных странах.

Большое внимание Президентская библиотека уделяет образовательным и культурно-просветительским проектам, среди которых олимпиада для школьников "Россия в электронном мире", мультимедийные уроки, экскурсии, заседания киноклуба, видеолектории и многое другое, - только в 2018 году здесь прошло более 250 мероприятий, в которых приняли участие свыше 25 тысяч человек.

Активно развивается издательская деятельность учреждения. За десятилетие выпущены сотни изданий, посвящённых истории России, теории и практике российского права, вопросам продвижения национального культурного наследия в электронной среде.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
В России стартует основная волна ЕГЭ
Магазины могут возобновить прием стеклотары у населения
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией