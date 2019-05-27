Путин заявил о готовности России к взаимодействию со всеми странами

Глава государства отметил роль форума в поиске ответов на ключевые вопросы современности. "В этом году государственные деятели, авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства", - подчеркнул Путин.

"Все мы, несомненно, заинтересованы в поддержании мира и безопасности на планете, в сохранении и приумножении культурного наследия человечества, в том, чтобы граждане всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, получить образование и достойную работу, были уверены в будущем своих детей, - отметил президент. - Для того, чтобы решить эти задачи, нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция".

"Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах", - заверил глава государства.

Путин уверен, что рекомендации и соглашения форума послужат укреплению международного партнерства.