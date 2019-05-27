В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Медвежьегорский районный суд Карелии в понедельник вынес приговор экс-директору местного музея Сергею Колтырину. Обвиняемый получил девять лет колонии общего режима, сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

Сергея Колтырина задержали в октябре прошлого года. И для всех это стало потрясением. Директор Медвежьегорского районного музея - известный и уважаемый в республике человек, историк и исследователь. Но он сразу частично признал свою вину. Экс-директору инкриминировали развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Задержали и подельника - Евгения Носова.

Государственный обвинитель просил для подозреваемых 16 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Но в суде одну из статей переквалифицировали. В итоге, Сергей Колтырин отправится в колонию общего режима на 9 лет, а Евгений Носов - на одиннадцать лет.

Приговор не вступил в законную силу и, скорей всего, будет обжалован.