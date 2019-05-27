В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека

В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагедия произошла на 24-м километре автодороги Кириши-Будогощь.

Автомобиль Mazda, в салоне которого находились четыре человека, вылетел в кивет, где на полной скорости влетел в дерево.

В результате погибли 35-летний водитель иномарки и двое пассажиров, одному мужчине 46 лет, другому - 35. С места происшествия в больницу Киришей госпитализирован 35-летний пассажир, он единственный, кто выжил в этом ДТП.