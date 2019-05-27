В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе

В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.

Известно, что ЧП произошло на одной из гоночных трасс. Планируется, что всех пострадавших госпитализируют в лечебные учреждения Петербурга.

Перевозить пострадавших будут санитарной авиацией.

Справка "РГ"

Автодром в Приозерском районе Ленобласти должен открыться в 2019-м году. Предполагается, что это будет самый крупный такой объект в стране. На автодроме несколько трасс для картинга, мотокросса, ралли.