В Ненецком округе предложили легализовать добычу гагачьего пуха

Новости

Лавров: Договор о Союзном государстве с Беларусью не подвергается сомнениям 20:33
Искусственный интеллект предложил свою версию финала "Игры престолов" 20:29
В Риме в средневековой стене нашли мраморную голову Диониса 20:21
В Североморске загорелся списанный эсминец 20:20
В Югре на трассе перевернулся микроавтобус с пассажирами 19:58
Пострадавшим от падения крана пермякам выделили временное жилье 19:47
Сергей Шойгу и президент Южной Осетии обсудили военное сотрудничество 19:46
На Урале нашли тело подростка, спасшего тонущих детей 19:41
Памятник Калашникову открыт в подмосковной Коломне 19:29
Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов 19:20
В Пензе мать заподозрили в истязании 12-летней дочери 19:07
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского 19:06
В Чувашии четверо мужчин напали на бригаду "скорой" 18:52
Лавров: РФ надеется, что новые власти Украины разрешат кризис в Донбассе 18:51
Петербургский "ДоброДомик" возобновит бесплатные обеды 3 июня 18:20
В Ижевске коллекторы позвонили директору школы почти 300 раз за сутки 18:17
Счетная палата будет проверять информсистемы ведомств 18:10
При спуске c Эльбруса пропали двое лыжников 18:09
Напавший на редакцию в Ставрополе был судим за разбойное нападение 18:08
В Перми строительный кран упал на жилой дом 18:07
Москва и Минск углубляют сотрудничество во внешней политике 18:05
В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию 17:56
В Уфе велосипедист сбил женщину с младенцем и скрылся 17:50
Повреждения севшей на дно немецкой субмарины оказались незначительными 17:25
Собянин рассказал о создании Центра славянской письменности на ВДНХ 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 20:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гага-бренд

В Ненецком округе предложили легализовать добычу гагачьего пуха
Текст: Марина Ледяева (НАО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
Депутаты Ненецкого автономного округа предложили признать сбор пуха гаги на острове Вайгач традиционным промыслом коренных народов РФ.

Споры о том, что делать с ненецким "пуховым" промыслом, ведутся давно. Предлагалось либо его узаконить, либо вовсе запретить. Гага обыкновенная внесена в Красную книгу НАО, а Вайгач, где она гнездится, носит статус природного заказника регионального значения. Ряд экологов считают, что сбор пуха из гнезд этих арктических уток может привести к сокращению популяции.

Сторонники промысла ссылаются на то, что северные народы ведут его испокон века. В 1930-40-е годы на Новой Земле и Вайгаче работали гагачьи хозяйства, но в середине века заготовка сошла на нет. Сегодня пух этих птиц пользуется большим спросом во всем мире. Благодаря особому сцеплению пушинок он считается лучшим натуральным утеплителем, который используют в экипировке полярников, альпинистов и даже космонавтов.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин согласился помочь убрать излишние нагрузки на бизнес

Жители Вайгача занимаются сбором пуха гаги в соответствии с уставом своей общины "Хэбидя-Я" (в переводе - "Святая земля"). Они утверждают, что не причиняют вреда краснокнижным птицам: пух собирают лишь после того, как гаги с птенцами покидают гнезда и уходят на воду. Не так давно на Вайгаче поймали браконьеров, которые набрали 130 килограммов пуха во время гнездования. Это запрещено законом, и на нелегалов завели уголовное дело.

Поиск решения осложняется тем, что среди ученых нет единого мнения о вреде "пухового" промысла для популяции. Так, сотрудники Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства пришли к выводу, что "сбор пуха негативно не отражается на размножении птиц".

- Необходимо закрепить статус сбора пуха птицы, птичьих яиц и других продуктов жизнедеятельности животного мира на острове Вайгач как вида традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, - считает председатель профильной комиссии окружного Собрания Матвей Чупров.

Обращение ненецких депутатов в правительство РФ будет рассмотрено на ближайшей сессии.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: РФ надеется, что новые власти Украины разрешат кризис в Донбассе
Путин заявил о готовности России к взаимодействию со всеми странами
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
В России стартует основная волна ЕГЭ
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе