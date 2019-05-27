В Ненецком округе предложили легализовать добычу гагачьего пуха

Депутаты Ненецкого автономного округа предложили признать сбор пуха гаги на острове Вайгач традиционным промыслом коренных народов РФ.

Споры о том, что делать с ненецким "пуховым" промыслом, ведутся давно. Предлагалось либо его узаконить, либо вовсе запретить. Гага обыкновенная внесена в Красную книгу НАО, а Вайгач, где она гнездится, носит статус природного заказника регионального значения. Ряд экологов считают, что сбор пуха из гнезд этих арктических уток может привести к сокращению популяции.

Сторонники промысла ссылаются на то, что северные народы ведут его испокон века. В 1930-40-е годы на Новой Земле и Вайгаче работали гагачьи хозяйства, но в середине века заготовка сошла на нет. Сегодня пух этих птиц пользуется большим спросом во всем мире. Благодаря особому сцеплению пушинок он считается лучшим натуральным утеплителем, который используют в экипировке полярников, альпинистов и даже космонавтов.

Жители Вайгача занимаются сбором пуха гаги в соответствии с уставом своей общины "Хэбидя-Я" (в переводе - "Святая земля"). Они утверждают, что не причиняют вреда краснокнижным птицам: пух собирают лишь после того, как гаги с птенцами покидают гнезда и уходят на воду. Не так давно на Вайгаче поймали браконьеров, которые набрали 130 килограммов пуха во время гнездования. Это запрещено законом, и на нелегалов завели уголовное дело.

Поиск решения осложняется тем, что среди ученых нет единого мнения о вреде "пухового" промысла для популяции. Так, сотрудники Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства пришли к выводу, что "сбор пуха негативно не отражается на размножении птиц".

- Необходимо закрепить статус сбора пуха птицы, птичьих яиц и других продуктов жизнедеятельности животного мира на острове Вайгач как вида традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, - считает председатель профильной комиссии окружного Собрания Матвей Чупров.

Обращение ненецких депутатов в правительство РФ будет рассмотрено на ближайшей сессии.