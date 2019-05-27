В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку

В Петербурге в отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Чете вменяют попытку убийства 7-месячной дочери.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, супруги с ребенком проживают в съемном частном доме в Красносельском районе города. 21 мая они ушли из дома и оставили дочь одну.

Плач ребенка услышал владелец дома. Он зашел внутрь, увидел девочку и вызвал "скорую". Малышку госпитализировали, в больнице она находится по сей день.

Супругов быстро обнаружили. Изначально в отношении них завели дело об оставлении в опасности, но затем его переквалицировали на более тяжелую статью.

В следствии подчеркивают, что родители рассчитывали на гибель дочери, поэтому специально оставили ее одну без ухода и питания.