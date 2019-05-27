В Петербурге серфингист попал под "Метеор"

В Петербурге возле дома №37 по Морской набережной мужчина, катающийся на серфинге, попал под проходивший мимо "Метеор".

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, спортсмен получил травму о винты судна. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Сейчас на участке Финского залива у набережной работают водолазы. Они ищут тело спортсмена.

Участок, где произошла трагедия, довольно популярен у любителей серфинга. Петербургские спортсмены часто тренируются в районе Финского залива у Лахта-центра, парка 300-летия и станции метро "Новокрестовская".