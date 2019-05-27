В Петербурге в Петровском пруду "выловили" золотой автомобиль

Петербургская полиция проводит проверку по факту обнаружения автомобиля в Петровском пруду. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, Audi золотого цвета принадлежит игроку петербургского волейбольного клуба "Зенит" и золотому призеру Олимпиады 2012 года в Лондоне Александру Волкову. Очевидцы сообщают, что в машине есть пулевые отверстия и пятна бурого вещества, похожего на кровь.

Однако ни в клубе, ни в полиции эту информацию никак не комментируют.

Отметим, что машина золотого цвета у Волкова действительно была. В его аккаунте в сети Instagram есть фотография с подписью "Обновил олимпийского коня". На вопросы пользователей, где автомобиль сейчас, спортсмен не отвечает.